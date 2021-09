Damit Menschen besser lesen und schreiben lernen : Initiative im Vulkaneifelkreis bietet Hilfe für beim Lesen- und Schreibenlernen

Gerolstein Deutschlandweit ist das „Alfa-Mobil“ unterwegs, um Werbung für Lese- und Schreibkurse zu machen und die Öffentlichkeit zu informieren. Am 21. September macht es erstmals in Gerolstein Station.

Die Diplom-Betriebswirtin Rita Novaki leitet das MGH in Gerolstein seit 2017. Mit der Grundbildung und der Alphabetisierung hat sie seit 2013 zu tun, als Rheinland-Pfalz als einziges Bundesland das Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisierung – kurz GrubiNetz – in Trägerschaft von fünf Weiterbildungsträgern startete; hier bei uns in der Region ist die Katholische Erwachsenenbildung (KEB RLP) der Träger. Seither ist Novaki regionale Netzwerkkoordinatorin für den Raum Eifel/Mosel/Trier. Im MGH könne sie Menschen mit geringen Lese- und Schreibkenntnissen erreichen – „etwa weil sie das Schreiben verlernt oder es durch Krankheit oder andere Einwirkungen vergessen haben“, erklärt sie. Überhaupt: Lesen und Schreiben seien elementare Grundkompetenzen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, betont sie. Menschen schrieben täglich privat, kommunizierten in sozialen Netzwerken, und es gebe kaum Berufe, in denen keine Lese- und Schreibkenntnisse benötigt würden. Sogenannte „gering literalisierte Menschen“ arbeiteten oft in prekären Arbeitsverhältnissen mit geringen Einkommen und wenig Aufstiegschancen. Sie versteckten ihre Schwäche und fühlten sich häufig gesellschaftlich ausgeschlossen. Sich dem Thema zu öffnen, sei ein erster wichtiger Schritt, weiß Novaki. Darauf werde der Fokus besonders am Weltalphabetisierungstag (8. September) gerichtet.