Soziales : Besucher und Helfer willkommen

Gerolstein/Lissendorf Dank der Ehrenamtlichen der Betreuungsgruppen Kaffeemühle in Gerolstein und Lissendorf kann jeden Dienstag in Lissendorf und jeden Freitag in Gerolstein jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr eine qualifizierte Betreuung mit fachlicher Begleitung von Menschen mit und ohne Demenz angeboten werden.

Interessenten, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, sind willkommen und erhalten unter anderem eine Basisausbildung, fachliche Begleitung sowie Versicherung und Auslagenersatz.