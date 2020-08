Museum in Mückeln : Betreiber Karl-Heinz Rauen sammelt „altes Eisen“

Museum in Mückeln

Mückeln Nicht allen bekannt ist das Museum zum alten Eisen in Mückeln. Umso erstaunlicher ist es, was es dort zu sehen gibt.

In dem ehemaligen Wirtschaftsgebäude seiner Eltern in Mückeln hat sich Karl-Heinz Rauen eine historische Schatzkammer geschaffen.

„Museum zum alten Eisen“ steht an der Tür, umso erstaunter ist man, wenn der Blick zunächst beim Betreten des Gebäudes auf die mehr als 1000 Pokale fällt.

Museum zum alten Eisen in Mückeln, Hauptstraße 23

Verschiedene Museumsbesuche inspirierten seine Sammelleidenschaft und so kamen zunächst ein paar alte Bügeleisen in seinen Besitz. Dann wurde es ernst.

Noch während seines Berufslebens als Versandleiter in einer Dauner Firma sanierte er über mehrere Jahre die alte Scheune und richtete sie zu einem Museum her. Wie viele Exponate er bis heute von Flohmärkten im In- und Ausland mitgebracht hat, die nun besichtigt werden können, weiß er selbst nicht.