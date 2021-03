Pflege : Betreuungsverein Westeifel sucht Ehrenamtliche

Gerolstein (red) Durch die schnell wachsende Zahl der zu Betreuenden auch außerhalb der Werkstatt und dem hohen Beratungsbedarf wurden beim Betreuungsverein Westeifel weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt.

Bei Interesse an einer vielfältigen ehrenamtlichen Betreuungstätigkeit bittet der Verein um Kontaktaufnahme per Telefon an 06591/2038791 oder E-Mail an die Adresse mseimetz@betreuungsverein-westeifel.de.