Porträt : „Es hat Spaß gemacht, weil die Arbeit vielfältig ist“: Die Betriebsleiterin der Jugendherberge Gerolstein, Elke Heitmann, geht in den Ruhestand

Die zukünftige Ruheständlerin Elke Heitmann im Büro der Eifelsteig Jugendherberge Gerolstein. Foto: Vasiliou Lydia

Gerolstein Die Betriebsleiterin der Jugendherberge Gerolstein, Elke Heitmann, geht in den Ruhestand. Heute wird sie offiziell verabschiedet. Und die Nachfolge ist auch gesichert.

Mit Blick auf die Dolomiten und auf die Stadt Gerolstein liegt die Jugendherberge hoch oben umsäumt von Bäumen und Wiesen. Ein idealer Ort für Familien und Kinder, um erlebnisreiche Ferien zu verbringen. So gibt es auch heute ein agiles Kindertreiben vor und im Haus.

Stammgäste werden ihr fehlen Zurzeit sind 110 Schüler aus vier Klassen in der Jugendherberge. Daran hat sich die Betriebsleiterin Elke Heitmann während ihrer gesamten Arbeitszeit von insgesamt 46 Jahren und acht Monaten längst gewöhnt. Aber jetzt ist der Ruhestand angesagt und darauf freut sich die 63-Jährige sehr, auch wenn ihr manche Stammgäste fehlen werden.

„Es hat immer Spaß gemacht, auch weil die Arbeit so vielfältig ist“. Das beweist sie auch gleich, wenn sie während des Gesprächs immer wieder von den großen und kleinen Gästen gerufen wird, um an der Rezeption Eis, Kaffee oder andere Getränke zu verkaufen oder auch mal in der Küche verschwindet, um Nachschub von Lunch-Paketen zu holen. „Man sitzt nicht stur acht Stunden am Computer, man muss immer mal wieder hier hin und da hin, das meine ich auch mit Vielfältigkeit“, erklärt Heitmann. Und das macht sie gerne, „vor allem auch wenn mal jemand in Urlaub oder krank ist, springe ich gerne ein, man ist eben immer mittendrin“.

Elke Heitmann kennt die Jugendherberge wie keine andere. In Gerolstein geboren, hat sie ihre Lehre als Hauswirtschafterin im Haus gemacht und später die Weiterbildung zur Hauswirtschaftsmeisterin. Hier lernte sie ihren Mann kennen, dessen Eltern damals die Herbergseltern waren. Von Herbergsvater oder -mutter spricht heute niemand mehr, nur noch von Betriebsleitung, „irgendwie hat sich alles gewandelt und der Name passt heute einfach nicht mehr“, sagt Heitmann.

Nachdem die Schwiegereltern den Ruhestand erreicht hatten, übernahm sie 1993 mit Ehemann Dieter, der „leider vor zwei Jahren gestorben ist“, die Betriebsleitung. Klar, dass auch ihre drei Kinder im Haus groß geworden sind. Insgesamt 29 Jahre ist sie nun die Chefin des Hauses, aber zum 1. September ist Schluss.

Etliche Umbauten und Renovierungsarbeiten hat Elke Heitmann im Laufe der Zeit erlebt. Von den heute 40 Zimmern sind inzwischen 24 mit Dusche und WC ausgestattet. „Früher gab es noch die Eisenbetten, die sind heute natürlich durch Holzbetten ersetzt worden“. Man habe ständig, auch bei laufendem Betrieb, die Jugendherberge modernisiert.

Elke Heitmann konnte die verschiedensten Charaktere der Menschen studieren. „Es gab immer solche und solche“, darunter auch Kinder, die Danke und Bitte sagen gelernt haben, aber auch wiederum andere, ebenso wie bei den Erwachsenen. Sie muss es wissen, hat sie doch Kontakt zu Schulklassen aus den verschiedensten Städten, Sport- oder Musikvereinen, Chorgruppen und sehr vielen Familien. „Viele zählen zu unseren Stammgästen“, sagt Heitmann und erzählt von den Lehrern, die im Haus Studienseminare abhalten, die immer wieder sagen: „Es ist wie nach Hause kommen“.

Da sind auch die Studenten aus Aachen, Erstsemester, deren Tutoren immer wieder gerne nach Gerolstein kommen. „Es ist ein ganz anderes Klientel, die feiern auch hier und es ist immer wieder schön“, schwärmt Heitmann. „Wenn sie im Oktober oder November wiederkommen, werde ich auf jeden Fall hierher kommen“.

So wie sich sowohl ein Wandel im Haus als auch in der Bezeichnung „Herbergseltern“ vollzogen hat, kann Elke Heitmann auch einen Wandel im Verhalten der Kinder beobachten. Nicht nur, dass heute keiner mehr mit dem Schlafanzug über die Flure spaziert, wie das früher üblich war, sondern auch das Essverhalten. „Es fing an mit Glutenunverträglichkeit, dann kamen die Allergien. Heute ist in jeder Klasse ein Kind mit einer Allergie“. In ihrer Anfangszeit habe es das nicht gegeben. Dazu kommt, dass heute auch auf Vegetarier oder Veganer geachtet werden muss. Ganz aktuell falle ihr auf, dass viele Kinder sehr ungeduldig seien und sie fragt sich, ob das eventuell auf die Corona-Zeit zurückzuführen sei.

Gäste müssen nur Betten machen Was es derzeit auch nicht mehr gibt ist, dass die Gäste beim Spülen oder Tische-Eindecken mithelfen müssen. „Früher war das so, ist heute aber nicht mehr notwendig, da wir ja alles als Büfett auftischen“, sagt Heitmann. Nur Betten machen müssen die Gäste noch selbst.

Die Enkel besuchen Nun sei sie froh, dass sie den Ruhestand erreicht habe, „natürlich wird was fehlen“, sagt die dreifache Großmutter. Aber es sei genug, „ich möchte jetzt noch Zeit haben für was anderes“. Ihr erstes Ziel sei, die Enkelkinder in Hamburg zu besuchen, ohne Zeitdruck oder lange Planung. Dann sei da noch der Enkel in Gerolstein, um den sie sich auch kümmern möchte. Außerdem habe sie zu Hause noch genug zu tun, alles was während ihrer Berufstätigkeit liegen geblieben ist, aufzuarbeiten. Und einfach mal in den Tag hinein leben ohne Termine oder Stress.