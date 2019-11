Blaulicht : Betrunkener Fahrer gestoppt

Daun (red) Ein junger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Daun, der betrunken mit seinem Wagen unterwegs war, geriet am in der Nacht auf Donnerstag in eine Verkehrskontrolle. Der 22-jährige Mann wurde nach Angaben der Polizei kurz vor Mitternacht in der Mehrener Straße in Daun im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt.

Schnell stellten die Einsatzkräfte der Dauner Polizeiinspektion fest, dass der Mann zuvor Alkohol konsumiert hatte. Bei einem Test wurde dann ein Wert von mehr als 0,7 Promille ermittelt.