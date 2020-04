Wirtschaft : Firmen stiften „Unternehmereiche“ für die Dorfmitte

Bettinger pflanzen „Unternehmereiche“ am Frenkinger Platz Bettingen (red) Im Februar wurde der in den 1950er Jahren von Rudi Lichter gepflanzte Walnussbaum aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt. Helmut Fink, Firmeninhaber der KulturKonzeptBau, sammelte bei seiner Bettinger Unternehmerinitiative in kuzer Zeit 6000 Euro, um einen neuen prägenden Baum auf dem Frenkinger Platz zu pflanzen: eine 25-jährige Eiche. Die Gemeinde bereitete das große Pflanzloch vor, in das Roth Erdbau aus Bettingen sowie eine Trierer Gartenbaufirma nun die immerhin vier Tonnen schwere Eiche hinein versetzt haben. Das Foto zeigt mehrere Spender der Bettinger Firmen mit dem neu gepflanzten Baum im Hintergrund. Foto: Helmut Fink Foto: Helmut Fink