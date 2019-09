Spielhallen-Mitarbeiter verprügelt : Amtsgericht Bitburg verurteilt Kneipenschläger

Jünkerath/Bitburg Weil sie sich den Alkohol nicht verbieten lassen wollten, haben drei Männer den Mitarbeiter einer Spielhalle zusammengeschlagen. Die Prügelei hatte für sie jetzt ein Nachspiel vor Gericht.

Gegen 22.30 Uhr betreten drei junge Männer die Spielhalle. Sie haben in dieser Mainacht getrunken. Ans Aufhören denken sie aber nicht. Sie wollen in der Gaststätte weiterbechern. Das Problem: Das ist in der Spielhalle am Jünkerather Bahnhof (Verbandsgemeinde Obere Kyll) nicht erlaubt.