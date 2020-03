Daun : Bewerberportal für Landarztausbildung gestartet

Landarzt dringend gesucht: Per Gesetz will man dem Mangel begegnen. Foto: dpa/Oliver Berg

Daun (red/sts) Wie viele ländliche Regionen in Deutschland hat auch die Vulkaneifel schon heute mit den tiefgreifenden Auswirkungen des Ärztemangels zu kämpfen. Diese Problematik wird sich in den nächsten Jahren durch vermehrte Ruhestandseintritte in der Ärzteschaft und fehlenden ärztlichen Nachwuchs noch verschärfen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit dem Landesgesetz zur Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung möchte die Landesregierung dem Ärztemangel in Rheinland-Pfalz begegnen.

Das Gesetz reserviert über eine Landarztquote und einer Quote für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) Studienplätze für Bewerberinnen und Bewerber, die ein besonderes Interesse an einer hausärztlichen Tätigkeit oder einer Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitswesen haben.

Die Landarztquote ermöglicht es jungen Menschen auch ohne Einser-Abitur Medizin zu studieren. Für die Zulassung werden dabei nicht nur die schulischen Leistungen, sondern vor allem auch fachliche und persönliche Qualifikationen betrachtet.

Am 1. März startete das Online-Bewerbungsportal für Medizinstudienplätze der Landarzt- und ÖGD-Quote, über das sich alle Interessierten auf einen Medizinstudienplatz zum Wintersemester 2020/2021 bewerben können.

Landrat Heinz-Peter Thiel hat wegen der Bedeutung des Themas bereits im Vorfeld alle Schulen mit Abiturklassen im Landkreis angeschrieben und für das neue Bewerbungsportal zur Landarztausbildung geworben.