Mobilität : Bilanz nach der Flut - Folgen der Naturkatastrophe beschäftigen LBM noch für Jahre

Was die Bundesstraßen-Projekte angeht, geht es 2022 weiter auf der

Bundesstraße (B) 257 Seinsfeld –Orsfeld (Gesamtkosten 4.45 Millionen Euro), auf der B 421 Jünkerath – Birgel – Crumpsmühle (5,7 Millionen Euro) sowie auf der B 51 A 60 – Matzen (14,7 Millionen Euro).

Das Landesstraßenbauprogramm 2022 sieht 324 Projekte vor und hat ein Volumen von 135 Millionen Euro. Davon fließen 6,1 Millionen Euro in den Eifelkreis Bitburg-Prüm. In Angriff genommen werden sollen unter anderem Bauprojekte auf der Landesstraße (L) 2 Idenheim – Auw an der Kyll, die Ortsdurchfahrt Auw an der Kyll, den 1. Bauabschnitt auf der Nord-Ost-Tangente Bitburg (L 5) sowie die Ortsdurchfahrten Wallersheim (L 10) und Speicher (L 36).

Für den Vulkaneifelkreis stehen 4,3 Millionen Euro bereit. Investiert wird das Geld vor allem in die Erneuerung der Fahrbahnen der L 20 in der Ortsdurchfahrt (OD) Ormont, die Ortsdurchfahrt der L 24 in Müllenborn, die OD der L 66 in Steiningen, die OD der L 94 in Brücktal und der L 95 in Lirstal. Zudem werden die Fahrbahnen der L 52 bei Strotzbüsch und die Einmündung der L 27 in die L 46 in Schutz saniert. Weiterhin sollen die Kontenpunkte der L 16 und der B 257 bei Meisburg, der Kreisverkehr der L 26 und der K 75 in Wiesbaum, der Knotenpunkt der L 46 und der B 257 am Kreisverkehr der OD Daun, der Knotenpunkt der L 46 und der K 38 bei Kradenbach sowie der L 64 und K 18 bei Brockscheid gebaut werden.