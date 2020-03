Kostenpflichtiger Inhalt: Daun-Steinborn : Biomüll entzweit die Kreis-Grünen

Der Ersatz für die Biotonne: Biotüte mit Sammeleimer. Foto: ART. Foto: TV/ART

Daun-Steinborn Nach Mehrheitsvotum der Kreismitgliederversammlung gegen eine Bürgerbefragung in Sachen Biomüll tritt der Vorstand geschlossen zurück.

Knall auf der jüngsten Kreismitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen in Daun-Steinborn: Der gesamte Geschäftsführende Vorstand mit Geschäftsführer Dietmar Johnen an der Spitze sowie Sprecherin Dorothea Häfner und Schatzmeisterin Ute Giershausen ist wegen Differenzen ums Thema Biomüll zurückgetreten. Dem Rückzug folgte zudem Beisitzer und Ex-Geschäftsführer Rainer Klippel. Johnen hatte sein Amt bereits während der Sitzung niedergelegt, der Rest des Vorstandes folgte ihm im Anschluss an die Sitzung.

Bis zu Neuwahlen, die vermutlich auf einer Sonder-Kreismitgliederversammlung in der zweiten Märzhälfte stattfinden werden, verbleibt der zurückgetretene Vorstand formal und kommissarisch im Amt. Die Geschäfte führt der Landesvorstand der Grünen – wie das bei den Grünen im Kreis Vulkaneifel in der Vergangenheit bereits des Öfteren der Fall war.

KOMMENTAR Rückfall in alte Zeiten Vier Jahre haben es die Grünen im Kreis Vulkaneifel geschafft, mehr durch inhaltliche Arbeit aufzufallen als durch personelle Querelen. Jetzt, da der gesamte Geschäftsführende Vorstand zurückgetreten ist, droht wieder ein Rückfall in alte Zeiten. In Zeiten, als über Jahre Intrigen, Grabenkriege und offene Anfeindungen ein innerparteiliches Chaos erzeugt, einen Vorstand nach dem anderen verschlissen, Zwangsverwaltungen und Friedensmissionen durch den Landesvorstand nötig gemacht haben. Und die Ökopartei in der Vulkaneifel eigentlich nicht wählbar war. Dass sich nun am Thema Biomüll die Partei erneut entzweit, ist nachrangig. Es geht vor allem um Macht und Einflussnahme. Mal wieder. Parteiräson? Fehlanzeige. m.huebner@volksfreund.de

Grund für den Rücktritt waren Differenzen über das weitere Vorgehen in Sachen Biomüll – und, wie Johnen es nennt, ein „Misstrauensvorwurf“. Johnen: „Aus der Versammlung kamen Stimmen, die uns vorwarfen: Ihr haltet ja doch nicht ein, was ihr versprecht. Das war für mich ein klares Signal.“

Während der Vorstand sowie die Kreistagsfraktion mit Johnen an der Spitze sich dafür aussprachen (und dies weiter tun), vor einer Wiedereinführung der Biotonne die Bürger zu befragen und in diesem Zusammenhang auch über die Vor- und Nachteile sowie die zu erwartenden Kosten beider Systeme (Holsystem Biotonne versus Bringsystem mit Biotüte und Container) zu informieren, lehnte die Mehrheit der Grünen-Mitglieder die Befragung ab. Damit folgten sie dem Vorschlag des eingesetzten Arbeitskreises zum Thema „Abfallwirtschaft in der Vulkaneifel“, für den die beiden langjährigen Grünen Eckard Wiendl und Karl-Wilhelm Koch sowie Wolfgang Neis verantwortlich zeichneten. Laut Arbeitskreis könne auf die Befragung verzichtet werden, da es eine „erkennbare Ablehnung der Biotüte in der Bevölkerung“ gebe Zudem könnten „die daher unnötigen Kosten der Befragung für den Kreishaushalt eingespart werden“.

Dem hält Johnen entgegen: „Die 11 000 Unterschriften sind zwar ein klares Zeichen, aber wir wollen alle Wahlberechtigten fragen, was sie genau wollen. Und wir wollen sie dabei auch informieren, was sie jeweils bekommen würden und was das kostet.“ Dabei gehe es unter anderem um die Möglichkeiten, Rahmenbedingungen und finanzielle Entlastungen für Eigenkompostierer. „Es bringt ja nichts, wenn sich die Leute uninformiert für eine Regelung entscheiden und sie dann einen Gebührenbescheid mit 100 Euro mehr bekommen. So werden ja nur die Nächsten auf den Baum getrieben“, sagt Johnen.

Die Grünen-Mehrheit aber hat anders entschieden: Demnach sprach sich der Kreisverband mehrheitlich „für die schnellstmögliche Einführung der Biotonne im Kreis Vulkaneifel als Holsystem“ aus sowie „für eine angemessene Kostenreduzierung bei Eigenkompostierung“. Vorgeschlagen wird eine verursachergerechte Kostenreduzierung mindestens jedoch um 50 Prozent des Biotonnen-Kostenanteils.

Bewegt die Gemüter: die Biotüte. Foto: ART; BEARBEITUNG: Johannes Schramm. Foto: TV/Schramm, Johannes