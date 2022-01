Abfall : Biomüll legal entsorgen – Vulkaneifel könnte neue Sammelstellen erhalten

Kurz hinter der Einfahrt zum Feriendorf Dronkehof könnte die neue Grüngutsammelstelle für Daun und Umgebung entstehen - und somit eine große Versorgungslücke geschlossen werden. Foto: Mario Hübner Foto: TV/Mario Hübner

Daun Gute Nachricht für Gartenbesitzerinnen und -besitzer: Bald könnte es in der Vulkaneifel neue Sammelstelle geben, an der Grasschnitt, verblühte Blumen oder trockene Sträucher legal entsorgt werden können.

Die Liste der ehemaligen Sammelstellen für Grüngut in der Vulkaneifel ist lang – unter anderem gab es welche in Boverath, Darscheid, Hörschhausen, Oberstadtfeld, Mehren oder Strotzbüsch. Der Bedarf ist über die Jahre nicht weniger geworden. Doch die legalen Möglichkeiten, Grüngut zu entsorgen, werden immer knapper.

Zuletzt kapitulierte die stark frequentierte Stelle in Mehren vor dem Ansturm, der die Fläche nach Niederschlägen in eine Art Schlammpackung für anliefernde Fahrzeuge verwandelte. Die Gründe für das Aus vieler Sammelstellen sind vielfältig: „Einige Betreiber, also zumeist Landwirte, sahen sich nicht in der Lage, die gesetzlichen Auflagen wie Platzbefestigung oder Abgrenzung mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln zu gewährleisten. Diese Auflagen sind jedoch bundesweit vorgegeben und auch von uns nicht änderbar“, sagt Kirsten Kielholtz, Pressesprecherin des Abfallzweckverbandes der Region Trier (ART).

Info 13 Sammelstellen im Kreis Vulkaneifel Laut rheinland-pfälzischem Umweltministerium gehört zu den Pflichten des Betreibers einer Grüngutsammelstelle unter anderem die Befestigung und gegebenenfalls Abgrenzung des Platzes, die Sicherstellung der Anlieferung nur aus dem direkten regionalen Umfeld und die Kontrolle und Aussonderung von schadstoffbelasteten Abfällen. Der Landwirt kann Grüngut auf betriebseigenen Flächen aufbringen und muss dies dokumentieren. Im Kreis Vulkaneifel gibt es derzeit 13 Sammelstellen: in Birresborn, Bleckhausen, Dohm-Lammersdorf, Dreis-Brück, Feusdorf, Hallschlag, Hillesheim, Kalenborn-Scheuern, Kelberg, Lissendorf, Salm, Strohn, Wiesbaum.

Anwohner sind oft nicht einverstanden

Andere Sammelstellen für Grünabfälle kommen gar nicht erst zu Stande, obwohl es willige und interessierte Landwirte gibt, die eine rentable Bewirtschaftung sehen. „Wir haben in der letzten Zeit allein im Kreis Vulkaneifel 22 geeignete und von den potenziellen Betreibern oder Gemeinden vorgeschlagene Plätze begutachtet, davon zehn rund um Daun. Aber wir stoßen immer wieder auf das Problem, dass Anwohner nicht einverstanden sind, teils sogar mit Klage drohen und die Gemeinden dann einen Rückzieher machen“, schildert sie das offenbar verbreitete Sankt-Florians-Prinzip. Das hat negative Auswirkungen auf die Natur, wenn der Ausweg in wilden Kippen gesucht wird. „Es ist nicht so, dass Grüngut, welches einfach in die Natur geworfen wird, ohne Folgen verrottet. Untergemischt sind oft andere Müllsorten wie etwa Holz mit Farbresten oder Arbeitshandschuhe, es gesellen sich sogar ganze Kühlschränke dazu.“ Selbst wenn lediglich pflanzliche Teile illegal entsorgt werden, sind die Gartenabfälle nicht selten ein großer Schaden für die heimische Natur. Denn Tiere können sich an ihnen vergiften oder invasive Pflanzen werden von den wilden Kippen aus verbreitet, so dass sie schützenswerte einheimische Arten verdrängen.

Gartenabfälle legal entworgen

Doch nun gibt es den berühmten Silberstreifen am Horizont für alle, die rund um Daun ihre Gartenabfälle legal und umweltverträglich loswerden wollen – am Dronkehof, von der Stadtmitte aus Richtung Waldkönigen gelegen.

Derzeit existieren laut Liste des ART in der Vulkaneifel dreizehn Sammelstellen für Grünabfälle, neu hinzugekommen ist eine im Hinterbüschdorf Bleckhausen. Insgesamt gebe es drei weitere genehmigungsfähige Stellen, die umgesetzt werden könnten, sofern die Gemeinderäte zustimmen: in Saxler, Bongard und eben Daun mit dem Dronkehof. „Wir haben mit dem Stadtrat zwei Jahre lang gesucht“, schildert auch Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder eine nervenaufreibende Odyssee. „Nun haben wir den Standort Dronkehof im Bau- und Planungsausschuss diskutiert, ebenso wie die möglichen Standorte in Steinborn und unter der Autobahnbrücke Rengen. Der Dronkehof ist von uns priorisiert.“ Denn der Platz ist gut zugänglich und befestigt, vor allem aber befindet er sich bereits in städtischem Eigentum. Während beispielsweise in Rengen die Autobahn GmbH um Zustimmung gebeten werden müsste. „Der Stadtrat hat seine Hausaufgaben gemacht, der Vorschlag ist bei der Kreisverwaltung, nun ist Landrätin Gieseking am Zug“, hofft Marder auf ein Okay – und auf ein Ende der Grüngutnot zumindest rund um Daun.

(ako)