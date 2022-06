Bürgerentscheid : Bürger in der Vulkaneifel haben entschieden: Keine Mehrheit für die Biotonne

Info

Gordon Schnieder (Sprecher CDU-Kreistagsfraktion): Eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Vulkaneifel hat sich für das bestehende System der Biocontainer ausgesprochen. Damit sind durch diesen Bürgerentscheid auch die jahrelangen und mehrfachen Beschlüsse des Kreistages bestätigt worden. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich eine abschließende Entscheidung haben.

Marco Weber (Sprecher FDP-Kreistagsfraktion): Heute wurde eine basisdemokratische Entscheidung mit einer sehr großen Wahlbeteiligung gefällt. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich für die Container-Lösung entschieden, und das müssen und werden wir akzeptieren.

Jens Jenssen (Sprecher SPD/UWG-Kreistagsfraktion): Mit der heutigen Abstimmung können wir die Diskussion nach über zweieinhalb Jahren abschließen. Auch wenn wir als Fraktionsgemeinschaft für ein anderes Ergebnis geworben haben, akzeptieren wir den Ausgang natürlich vollumfänglich. Unser Ziel war es, mit dem Bürgerentscheid Klarheit in dieser Frage zu schaffen und die Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden zu lassen. Das Quorum wurde deutlich erreicht und das ist gut so.

Dietmar Johnen (Sprecher Kreistagsfraktion B 90/Grüne): Das ist das Ergebnis, das ich erwartet habe. In den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern gab es eine Mehrheit, die sich gegen die Biotonne entscheiden wollten. Schade, das die Wahlbeteiligung so gering war, es ist das höchste Gut, das Menschen in einer Demokratie haben, freie Wahlen. Das Abstimmungsergebnis beendet eine jahrelange Diskussion, in der es nicht immer fair zuging.

Josef Utters (Sprecher FWG-Kreistagsfraktion): Das Ergebnis der Bürgerbefragung überrascht mich wenig. Es spiegelt genau die unzähligen Gespräche, die wir in den letzten Tagen/Wochen mit Bürgern führten, wieder. Unser Dank gilt allen ehrenamtlichen „Wahlhelfern“ die an diesem wunderbaren Sonn(en)tag ihre Zeit in den Wahllokalen verbrachten. Ohne dieses Engagement wäre ein basisdemokratischer Akt wie der heutige niemals durchführbar. Nun sehen wir die Kreisverwaltung und auch den ART in der Pflicht, vernünftige Aufklärungsarbeit zu betreiben. Um der Unsicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Zukunft vorzubeugen, wünschen wir uns einen besseren Informationsfluss aus Richtung der ART und der Kreisverwaltung. Insbesondere müssen alle kalkulatorischen Faktoren, die die Müllgebühren betreffen, für jedermann verständlich dargelegt werden. Ebenso gilt es, nun allen Bürgerinnen und Bürgern den Aufbau, die Struktur sowie den Sinn eines Zweckverbands wie dem ART nahezubringen.

Ariane Böffgen-Schildgen (UWG-Kreistagsmitglied): Wir haben uns aus Überzeugung für ein „Ja“ zur haushaltsnahen Biotonne ausgesprochen und hätten uns ein anderes Abstimmungsergebnis gewünscht. Über 20.000 Vulkaneiflerinnen und Vulkaneifler haben sich an der Abstimmung beteiligt. Über diese erfreuliche hohe „Wahlbeteiligung“ freuen wir uns sehr. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass dieses Thema nicht vom Kreistag , sondern von den betroffenen Menschen entschieden wird. Und unsere Bürgerinnen und Bürger haben entschieden.

Julia Gieseking (SPD, Landrätin Vulkaneifelkreis): Ich bin froh, dass sich über 40 Prozent der Bürger und Bürgerinnen der Vulkaneifel an dem Bürgerentscheid Bioabfallerfassung beteiligt haben. Das Votum ist eindeutig für das bestehende Containersystem ausgefallen. Ich wünsche mir, dass das Ergebnis dieser basisdemokratischen Entscheidung eine hohe Akzeptanz bei den Vulkaneiflern und Vulkaneiflerinnen findet. Vielen Dank an alle, die bei der Vorbereitung und der Durchführung der Abstimmung mitgewirkt haben.