Daun/Dessau/Bonn Initiative „Mehr Bürgerwille“ übergibt Unterschriftenlisten in Kreisverwaltung. Derweil üben Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium Kritik an Bringsystemen für Biomüll und unterstützen eine Kampagne pro Biotonne.

Mit einem großen Pappkarton voller Unterschriftenmappen im Arm sowie einem Dutzend Mitstreitern im Schlepptau ist Karl Hüppeler von der Initiative „Mehr Bürgerwille“ am Montagnachmittag – wie angekündigt – in die Kreisverwaltung in Daun marschiert. Dort hat er dem Dezernenten Klaus Benz (in Vertretung des Landrats) die im Rahmen des von ihm am 18. Dezember gestarteten Bürgerbegehrens zum Erhalt der Biotonne im Kreis Vulkaneifel gesammelten Unterschriften fristgerecht überreicht. 3000 wären nötig gewesen, laut Hüppeler sind annähernd 11 000 zusammengekommen. Gegenüber den anwesenden Medienvertretern von Zeitung, Funk und Fernsehen sagte er sichtlich stolz: „Mit so vielen Unterschriften habe ich in der Kürze der Zeit – zumal ja auch Weihnachten und Silvester dazwischen lagen – nicht gerechnet. Ich bin mehr als zufrieden.“ Laut Benz wird die Prüfung der Unterschriften sowie die Einhaltung der Formalien „in zwei bis drei Wochen“ abgeschlossen sein. Ist alles okay, kommt das Thema Biotonne wieder auf die Tagesordnung. Ändert der Kreistag seine Haltung nicht, ist der ein Bürgerentscheid die nächste Stufe. Dafür werden dann gut 7500 Unterschriften benötigt. Hüppeler gibt sich schon jetzt zuversichtlich: „Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht auch schaffen würden.“