Daun/Esch Die Bürgerinitiative (BI) „Mehr Bürgerwille“, die kurz vor Weihnachten das Bürgerbegehren „Rettet die Biotonne“ im Vulkaneifelkreis (www.mehr-buergerwille.de) gestartet hat, fordert den Rücktritt von Landrat Heinz-Peter Thiel.

Begründet wird die Forderung damit, dass der Landrat die per offenem Brief gestellten Fragen zum ab 1. Januar geltenden Müllentsorgungskonzept (zu den Kosten der Windelsäcke, der Verkehrssicherungspflicht zu den Sammelcontainern und dem Vergabeverfahren der Müllentsorgung) nicht innerhalb der gesetzten Frist beantwortet hat. „Da die Fragen im Zusammenhang mit einem Bürgerbegehren stehen, das bei Erfolg in einem Bürgerentscheid mündet, hätte der Landrat uns zwingend antworten müssen“, so die BI. Schließlich genieße ein Bürgerbegehren „allerhöchsten Stellenwert in unser demokratischen Grundordnung“; der Bundespräsident habe erst in seiner Weihnachtsrede die Notwendigkeit selbstbewusster, vernünftiger und engagierter Bürger für eine funktionierende Demokratie hervorgehoben. Zudem kündigte Hüppeler an, die „Verfehlungen des Landrats“ den übergeordneten Aufsichtsbehörden zu melden. Der Hauptgrund des Bürgerbegehrens sei, „dass alte, kranke und behinderte Menschen ohne ein Fahrzeug oder Nachbarschaftshilfe, von diesem Müllsystem ausgegrenzt werden“.