Bürgerentscheid : Analyse zum Biotonnen-Bürgerentscheid-Analyse: So unterschiedlich stimmten Städte und Dörfer ab

Die Biocontainer bleiben, für die Biotonne gibt‘s kein flächendeckendes Comeback. Sie kann aber nach wie vor gegen Zusatzgebühr geordert werden. Foto: Stephan Sartoris Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Nach dem Biotonnen-Bürgerentscheid steht fest: Es gibt keine Änderung am bestehenden Abfall-System. Dass das so gekommen ist, dafür haben die Wahlberechtigten in den Dörfern mit gesorgt, die mehrheitlich gegen die braune Tonne gestimmt haben.