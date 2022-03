Müllentsorgung : Biotonnen-Bürgerentscheid im Landkreis Vulkaneifel am 12. Juni

Daun Der Kreistag Vulkaneifel hat einstimmig den Termin für einen Bürgerentscheid zur Biotonne auf den 12. Juni festgelegt. Die Bürgerinnen und Bürger können entscheiden, ob der Biomüll wieder verpflichtend über eine Tonne entsorgt oder weiter in Tüten zu Containern gebracht wird.

Wie lautet ist die Fragestellung beim Bürgerentscheid? Nun wird auch ganz offiziell entschieden, ob das Containersystem der Einführung einer flächendeckenden Biotonne weichen soll: am Sonntag, 12. Juni. Diesem Termin hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt. „Soll im Landkreis Vulkaneifel eine flächendeckende haushaltsnahe Biotonne anstatt des bestehenden Biocontainersystems eingeführt werden?“ Diese Frage können die rund 50.000 Wahlberechtigten mit Ja oder Nein beantworten.

Wie ist der Ablauf am 12. Juni? Der Ablauf ist wie bei einer Wahl: Es gibt in den Gemeinden „Bürgerentscheid-Lokale“, die von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein werden. Es ist eine Mindest-Beteiligung erforderlich: Mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten müssen sich beteiligen, damit die Entscheidung verbindlich ist.

Mit welchen Behältergrößen könnte gestartet werden? Fällt der Bürgerentscheid pro Biotonne aus, sind drei Behältergrößen (60, 120 und 240 Liter) vorgesehen, die sich an der jeweiligen Haushaltsgröße orientieren und alle 14 Tage geleert werden. Ein- bis Vier-Personenhaushalte, die etwa 60 Prozent der Bevölkerung des Kreises ausmachen, würden somit einen 60-Liter-Behälter erhalten. Dann wäre zu den normalen Kosten für die Müllabfuhr jährlich 33,57 Euro mehr zu zahlen. Einen 120-Liter-Behälter erhalten Haushalte von fünf bis acht Personen, die rund 30 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Sie müssten 46,94 Euro mehr bezahlen. Ab einer Haushaltsgröße von neun Personen wird ein 240-Liter-Behälter bereitgestellt. Das betrifft rund zehn Prozent der Haushalte im Landkreis Vulkaneifel. Die Kosten dafür betragen 72,82 Euro. In der Kreistagssitzung wurde allerdings darauf hingewiesen, dass diese Kosten auf Kalkulationen des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) von vor Beginn des Kriegs in der Ukraine beruhen. Mittlerweile sind beispielsweise die Treibstoffkosten deutlich gestiegen. Deshalb wurde vorgeschlagen, statt die Mehrkosten in Euro und Cent (die schon überholt sein dürften) aufzuführen, prozentuale Angaben zu nehmen.