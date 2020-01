Daun/Trier Landrat Heinz-Peter Thiel kündigt an, eine Befragung der Bürger zum Umgang mit dem Biomüll auf den Weg zu bringen. Die Kreistagsopposition fordert, die braunen Tonnen vorerst nicht aus dem Verkehr zu ziehen.

„Wir begrüßen die Entscheidung, dass es innerhalb des ART eine Sonderlösung für die Vulkaneifel geben kann. Genau die wurde bei den Vorgesprächen in Vorbereitung unserer Kreistagsentscheidung abgelehnt und eindrücklich vermittelt, dass eine Sonderlösung finanziell für den Bürger nicht zumutbar sei und am 1. Januar 2020 im Müllchaos ende“, heißt es in einer Erklärung des Fraktionsvorsitzenden Dietmar Johnen .

Harsche Kritik übt FDP-Kreischef Marco Weber: „Landrat Thiel und die Koalition im Kreistag haben sich mit der geplanten Abschaffung der Biotonne gehörig blamiert. Von Anfang an hat sich die FDP für den Erhalt ausgesprochen. Die 11 000 Unterschriften gegen die neuen Sammelbehälter belegen, dass die Koalition aus CDU, Grünen und FWG Politik an den Bürgern vorbei betrieben hat. Diese Erkenntnis ist auch beim Landrat viel zu spät gereift. Der nun von ihm vorgeschlagene Bürgerentscheid ist überflüssig und wird von der FDP abgelehnt. Die vorgelegten Unterschriften und die zahlreichen Rückmeldungen aus der Bevölkerung zeigen schon jetzt eindeutig, dass die Menschen am bestehenden System festhalten möchten.“ Thiel übe sich nun in einer Rolle rückwärts, dabei sei das Debakel absehbar gewesen. Besonders verheerend sei die Situation für die CDU und Michael Billen, die sich über Jahre hinweg „instinktlos“ für die Abschaffung eingesetzt hätte, kritisiert Weber, der auch Sprecher der Kreistagsfraktion ist. Der Abtransport der Biotonnen solle unverzüglich gestoppt werden. „Damit geben wir der Koalition die Chance, ihre verfehlte Politik wieder geradezurücken. Die Idee des Sammelbehälters gehört endgültig in die Tonne.“ Mit Blick auf das Ergebnis der Unterschriftenaktion sehen die Kreistags-Fraktionsgemeinschaft von SPD und UWG und das Kreistagsmitglied der Linken „akuten Erörterungs- und Handlungsbedarf“. Der Kreisausschuss müsse kurzfristig zu einer öffentlichen Sondersitzung einberufen werden, in der ART-Chef Monzel über den aktuellen Sachstand berichten müsse. Für SPD-Fraktionssprecher Jens Jenssen hat sich schon in den ersten Tagen „eindringlich die Funktionsunfähigkeit“ des neuen Bringsystems für Bio-Abfälle, des sogenannten Trierer Modell Plus, gezeigt. „Die aufgestellten Bio-Container sind für die tatsächlich anfallenden Mengen an Abfällen nicht ausgerichtet. Hierdurch entstehen hygienisch unhaltbare Zustände. Auch seuchenhygienisch ist das System hochproblematisch, da Tiere von den Abfällen angelockt werden.