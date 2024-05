Alle packen mit an Wanderung und Highland-Games: In Birgel ist an Pfingsten viel los

Wer über Pfingsten noch nichts vorhat, sollte sich anschauen, was in der Vulkaneifel in Birgel am 19. und 20. Mai auf dem Programm steht:

15.05.2024 , 08:20 Uhr

Zwei der Organisatoren des Erlebnistags: Erwin Spohr (links), Betreiber der historischen Wassermühle Birgel ,und Elmar Malburg, Bürgermeister der Ortsgemeinde. Foto: Vladi Nowakowski

Von Vladimir Nowakowski