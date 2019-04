Seit Juli 2014 ist Birgit Wirtz Ortsbürgermeisterin von Berenbach. Und damit die einzige Frau in den 33 Dörfern der Verbandsgemeinde (VG) Kelberg. Warum sie wieder antritt? Ein Beweggrund ist der Neubau des Bürgerhauses, den sie nun bis zur vollständigen Umsetzung begleiten will. Von Brigitte Bettscheider

Ja, sie kandidiere. Nein, es gebe keinen Mitbewerber. Und natürlich habe sie es sich reiflich überlegt, sagt Birgit Wirtz dem Trierischen Volksfreund. Die 54-Jährige ist kaufmännische Angestellte und hat einen 21-jährigen Sohn. Birgit Wirtz stammt aus der Nachbargemeinde Sassen. Seit 1997 lebt sie in Berenbach. 2013 war sie als Nachrückerin in den Ortsgemeinderat eingezogen. Im Jahr darauf bekam sie bei der Ortsbürgermeister-Urwahl mit einem Mitbewerber mehr als 60 Prozent der Stimmen. Zwei Monate nach ihrer Vereidigung hatte sie im TV-Porträt gesagt: „Ich bin richtig glücklich in meinem Amt.“

Und heute? Birgit Wirtz lacht über ihre Aussage von damals. „Na ja, das war vielleicht ein bisschen naiv zu dem Zeitpunkt“, meint sie. Und räumt ein, dass das Privatleben oft zurückstehen müsse hinter den vielfältigen Aufgaben der Leitung einer Gemeinde, auch wenn Berenbach nur ein kleines Dorf mit 175 Einwohnern sei.

„Was aber ganz toll ist und ein mehrfaches Lob wert“, betont sie – „das ist der gute Zusammenhalt im Dorf und die Bereitschaft vieler, sich zu engagieren, das ist das gute Miteinander im Ortsgemeinderat, und es ist die Unterstützung durch die Verbandsgemeinde-Verwaltung in Kelberg, an deren Mitarbeiter ich mich in jeder Angelegenheit wenden kann.“

Als Erstes hatte Birgit Wirtz nach ihrer Wahl zusammen mit dem Ortsgemeinderat eine „Agenda 2020“ aufgestellt, die von ihr stetig fortgeführt wird. Projekte wie die Spielplatzneugestaltung und die Herausgabe der Ortschronik (der TV berichtete) wurden inzwischen abgeschlossen. „Dass unser größter Wunsch nun doch schon in dieser Legislaturperiode Gestalt annimmt, hätte ich mir nicht träumen lassen“, erklärt Birgit Wirtz mit Blick auf das neue Bürgerhaus.

Nach der bereits erfolgten Entkernung und dem Teilabbruch des alten Gemeindehauses (bisher alles in Eigenleistung), rückt in Kürze der Abrissbagger an. Den Förderantrag hat das Land Rheinland-Pfalz bewilligt. Im Herbst soll das neue Gebäude unter Dach und Fach sein. Mit der Fertigstellung rechnet Birgit Wirtz im Sommer 2020. Der Neubau des Bürgerhauses sei auch mit entscheidend für ihre erneute Kandidatur gewesen, sagt sie. „Denn das möchte ich nun natürlich auch zu Ende begleiten.“ Und überhaupt sei es ein erfüllendes, vielfältiges Ehrenamt, und sie sei bereit für die „Agenda 2025“.

Zwei von der Ortsbürgermeisterin initiierte Projekte haben sich bereits etabliert: der jährliche Seniorentag, der nunmehr mit einem gemeinsamen Ausflug in die Region beginnt; und die zwei Mal im Jahr stattfindende Aktion „Ein Tag für Berenbach“, an der Bewohner allen Alters an mehreren Stationen im Ort etwas für die Gemeinde und die Gemeinschaft tun. Birgit Wirtz’ Sorgenkind ist die „Villa Carina“ in bester Lage am Ortsrand. Das 1904 errichtete Landhaus hat nach den Recherchen des Ortschronisten Reinhard Steffens eine wechselvolle Geschichte mit sieben verschiedenen Besitzern, wobei der aktuelle es offenbar dem Verfall preisgegeben hat. „Mit viel Geld und viel Liebe zu historischer Bausubstanz ließe sich die ‚Villa’ retten“, meint Birgit Wirtz.

