Flutkatastrophe : „Mein Gott, ich habe jetzt Angst vor jedem Regen“ – Wie Eifeler Flutopfer im Gottesdienst mit ihren Gefühlen umgehen

Birresborn Auf Initiative des Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) fand in der Pfarrkirche in Birresborn ein ökumenischer Gottesdienst für die vom Juli-Hochwasser Betroffenen statt. Dabei spielte ein aus Treibholz geschaffenes Kreuz eine Rolle.

Mit der Frage „Was brauchst du gerade?“ und mit der Zusage „Du stehst nicht alleine da“ brachte Silke Meyer in dem Gedenkgottesdienst ein halbes Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe zwei wesentliche Anliegen der DRK-Hochwasserhilfe auf den Punkt. Andere Mitwirkende erinnerten an stressige Renovierungszeiten, an das Bewusstwerden des Verlusts von Erinnerungs- und Erbstücken und von Fotos und Dokumenten, an traumatische Erlebnisse von Helfern, aber auch an übergroße Anteilnahme, Hilfsbereitschaft und Solidarität von nah und fern.