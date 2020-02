Theater : Birresborner führen Lustspiel auf

Theatergruppe Birresborn. Foto: Trierischer Volksfreund/Erika Eide

Birresborn (red) Die Theatergruppe Birresborn führt das Lustspiel „Die Silberhochzeit“ von Regina Rösch auf. Die Vorstellungen sind am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 22. März, um 16 Uhr, am Samstag, 28. März, um 19.30 Uhr und am Samstag, 4. April, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Biresborn.



Die Jugendtheatergruppe spielt im Vorfeld den Einakter „Die falsche Witwe“ von Andreas Knoll. Am Sonntag, 22. März, findet keine Vorstellung der Jugendtheatergruppe statt. Karten gibt es für acht Euro am Sonntag, 1. März, von 13 bis 14 Uhr im Bürgerhaus „Auf dem Büchel“ in Birresborn. Restkarten können nach dem Kartenvorverkauf bei Erika Zimmermann unter Telefon 06594/1485 erworben werden.