Beruf : Bis 31. Dezember für Messe bewerben

Hillesheim Die Kreishandwerkerschaft MEHR lädt Handwerksbetriebe aus dem Vulkaneifelkreis ein, sich auf der Ausbildungsmesse „Einfach machen“ am 21. März 2020 in der Markthalle in Hillesheim zu präsentieren.

Die Teilnahme für alle Handwerksbetriebe im Landkreis Vulkaneifel ist kostenfrei. Anmeldeschluss für die Teilnahme an der Messe ist am Dienstag, 31. Dezember.