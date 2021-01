Covid-19 : Bisher rund 800 Menschen im Vulkaneifelkreis geimpft

Begehrter Stoff: Eine Impfung gegen das Coronavirus haben bereits 800 Menschen im Vulkaneifelkreis bekommen. Foto: dpa/Ludìk Peøina

Daun/Gerolstein Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts der Vulkaneifel, Ärzte, Apotheker und mobile Teams sind seit den Weihnachtsfeiertagen im Einsatz gegen das Virus.

Die ersten Stationen der mobilen Impfteams seien, wie bundesweit vereinbart, die Alten- und Pflegeheime des Kreises gewesen, berichtet Dieter Schmitz, der Impfkoordinator der Verwaltung in Daun. „Es sind nun die Bewohner von sieben der insgesamt neun Einrichtungen im Vulkaneifelkreis durchgeimpft“, sagt Schmitz. „Die Altenheime in Jünkerath und Lissendorf folgen am Mittwoch.“

Dabei seien keinerlei Komplikationen aufgetreten, erklärt der Arzt Carsten Schnieder, Leiter der Corona-Ambulanz in Daun und nun mit weiteren Kollegen im Impfzentrum in Hillesheim tätig. „Abgesehen davon ist die Zahl der alten Menschen, die Bedenken haben, sich impfen zu lassen, sehr gering. Je älter sie sind, desto eher erkennen sie die Gefahr, die sich aus einer Infektion ergibt.“

Die durchschnittliche Anzahl der bereits geimpften Bewohner und Pfleger in den Heimen: „60 Prozent der Senioren und 40 Prozent der Mitarbeiter“, sagt Schnieder. Diese Quote ergebe sich, weil lediglich negativ auf Covid-19 getestete Personen das Vakzin erhalten. „Wir gehen davon aus, dass Menschen, die eine Corona-Erkrangung durchgestanden und eben erst ihre Quarantäne beendet haben, für einige Zeit immun gegen das Virus sind.“

In den kommenden Tagen sollen das Hillesheimer Impfzentrum weitere 900 Dosen des Biontech-Impfstoffs erreichen — die Vergabe steuert das Land Rheinland-Pfalz. „Dann können wir neben den mobilen Impfteams auch vor Ort mit der Arbeit beginnen“, sagt Schmitz. „Damit beginnen wir am Montag, 11. Januar.“

Zugang zum Impfzentrum haben nach telefonischer Anmeldung ab diesem Tag Menschen aus Risikogruppen und aus systemrelevanten Berufen: Rettungsdienste, Krankenhausmitarbeiter, Polizisten und weitere. „Wir sind zwar dabei immer von der Zuteilung des Vakzins durch das Land abhängig“, sagt Impfkoordinator Dieter Schmitz. „Dennoch wollen wir bereits jetzt konkrete Öffnungszeiten durchgeben: Das Impfzentrum wird nach dem 11. Januar jeweils dienstags bis samstags zwischen 10 und 18 Uhr in Betrieb sein.“ Es gebe ein Nadelöhr im reibungslosen Ablauf der Impfungen, sagt Gesundheitsamt-Chef Volker Schneiders: „Die Portionierung des Stoffes, der tiefgekühlt ankommt und vor Ort gelagert werden muss, ist sehr aufwendig.“

Die Aufgabe haben sieben Apotheker aus dem Vulkaneifelkreis übernommen, die in Schichten arbeiten. „Es ist, wie für alle von uns, Neuland“, sagt Sophie Scheppe, Apothekerin aus Daun. „Es ist ein sensibler Impfstoff, der gewissen Temperatur-Anforderungen unterliegt und der keine Erschütterungen verträgt.“

Inzwischen sei aber eine gewisse Routine bei ihr und ihren Kollegen im Umgang mit dem Vakzin eingetreten. „Wir haben festgestellt, dass es sinnvoll ist, stets zu zweit zu arbeiten. So ist es möglich, in einer Schicht 150 bis 200 Impfportionen vorzubereiten,“ erzählt Scheppe. Sobald die Arbeit in den Hillesheimer Impfstraßen in der Markthalle startet, stehen neben den Apothekern auch Hausärzte aus dem Kreis parat. Auch Ärzte des Krankenhauses Daun übernehmen Dienste.