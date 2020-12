Ehrenamt : Briefe für einsame Vulkaneifeler

Daun Viele Menschen können aufgrund ihres Alters, durch Krankheiten oder aus anderen Gründen nicht mehr so am öffentlichen Leben teilnehmen wie andere. Bereits im Frühjahr initierte das Bistum Trier unter dem Stichwort „Eifel-Post“ eine Aktion, bei der über 30 Ehrenamtler Briefe an einsame Menschen schrieben.

Die Aktion soll nun wiederholt werden. Die Koordination der Kontakte läuft über Anette Weber von der Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land und Vanessa Lay vom Dekanat Vulkaneifel.