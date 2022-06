Musikfestival : Eifel-Brassfestival in Mürlenbach: Blasmusik in der traumhaften Kulisse der Bertradaburg

Mürlenbach Nach zwei Jahren Zwangspause ging das hoch­rangig besetzte Eifel-Brassfestival in Mürlenbach wieder über die Bühne – erstmals im Rahmen des Kultur­­sommers Rheinland-Pfalz.

Polka unter blauem Himmel, böhmische Klänge, kaltes Bier und Bratwurst – rund 400 Zuschauer, darunter viele Musikvereine aus der Eifel, genossen am Samstag das Eifel-Brassfestival im Innenhof der Betradaburg. Bereits am Freitag­abend hatte die Kölsche Kultband Bläck Fööss am gleichen Ort und ebenfalls im Rahmen des Festivals ein ausverkauftes Jubiläumskonzert gegeben. „Wir wollten die zwei Tage, an denen uns die Burg für die Veranstaltung zur Verfügung steht, optimal nutzen“, sagt Jörg Oeffling, Vorsitzender des Musikvereins Bertrada Mürlenbach, der Organisation und Ablauf des Events übernimmt. Sein Fazit: Auch der Freitagabend sei ein voller Erfolg gewesen. „Das Publikum war begeistert.“ Doch es sei der Samstag, der im Zeichen der Blasmusik stehe, dem eigentlichen Anlass für das Brassfestival. Und diese volkstümlichen Klänge, vornehmlich im Süddeutschen Raum beheimatet, hätten eben auch sehr viele Fans in der Eifel, erklärt Oeffling und weist in Richtung der vollbesetzten Tische und Bänke innerhalb der Burgmauern. „Ich glaube, Sie können heute fragen, wen sie wollen – unsere Besucher sind alle hochzufrieden.“ Viele der Gäste haben sich für den Tag in Schale geworfen: Dirndl und krach­lederne Trachten­hosen bestimmen das Bild, selbst der Himmel über der Burg zeigt ein traditionell bayerisches Weiß-Blau.