Förderprogramm : Förderprogramm in Bleckhausen unterstützt beim Bau und der Sanierung von Häusern

Förderprogramm in Bleckhausen unterstützt beim Bau und der Sanierung von Häusern

Bleckhausen Wegen sinkender Einwohnerzahlen beschließt der Gemeinderat in Bleckhausen ein Förderprogramm, das vor allem junge Familien beim Bau eines Hauses oder der Geburt eines Kindes finanziell unterstützen soll.

Eher ruhig und beschaulich geht es in Bleckhausen in der Vulkaneifel zu. Gerade mal 321 Einwohner zählt das kleine Dorf. „291 mit Erstwohnsitz und 30 mit Zweitwohnsitz“, erklärt Ortsbürgermeister Markus Göbel. „Die Einwohnerzahl ist in den letzten Jahren jedoch stetig nach unten gegangen.“