Wettbewerb : Schüler aus Daun helfen blinden Menschen im Nahverkehr

Helena, Nils, Raja und Tobias vom Thomas-Morus-Gymnasium in Daun entwickelten mit ihrer Idee „Heimdall“ eine Lösung für blinde Menschen in Bus und Bahn. Foto: Thomas-Morus-Gymnasium Daun

Daun/Düsseldorf (red) In Bus und Bahn ist es für Sehbehinderte und Blinde oft nicht leicht, die Durchsagen zu verstehen. Helena (17), Nils (16), Raja (16) und Tobias (16) vom Dauner Thomas-Morus-Gymnasium entwickelten mit ihrer Idee „Heimdall“ eine Lösung dafür: Ein Gerät zeigt mit maschinellen Pins die Haltestellen in Blindenschrift an und ergänzt so die akustischen Durchsagen. Im Landes­entscheid Düsseldorf des Wettbewerbs business@school, der digital stattfand, belegten die vier damit den zweiten Platz.

