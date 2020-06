Blaulicht : Blitz schlägt in Wehrbüsch in Baum ein

Daun Während eines Gewitterschauers schlug am Montag gegen 8 Uhr in der Schulstraße in Wehrbüschein Blitz in einen Baum ein und setzte ihn so in Brand. Durch den Regen konnte sich das Feuer jedoch nicht ausbreiten und letztlich durch die Feuerwehr ganz gelöscht werden.