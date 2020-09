Schweigende Glocken : Blitz  legt Elektronik lahm

SCHALKENMEHREN. (bs) In Schalkenmehren boomt sichtbar der Tourismus in der Coronazeit. Trotzdem ist es im Drei-Maare-Dorf etwas ruhiger geworden. Die Kirchenglocken sind zum Morgen- und Abendläuten und in der Mittagszeit seit geraumer Zeit verstummt. Das Elektrogeläut ist seit einigen Tagen nicht mehr aktiv. So stehen auch die weitsichtbaren Zeiger der Kirchenuhr irreführend ständig auf 10 Uhr 55 und melden ungenaue Stunden. Das alles ist einer Naturgewalt zuzuschreiben. Ein Blitz hat in die Kirchturmspitze mit Glockenstuhl und Elektrovorrichtungen eingeschlagen während eines zeitnahen Gewitters über dem Fremdenverkehrsort und diese Schäden verursacht. Natürlich ist man bei der Kirchengemeinde bemüht, den Misstand schnellstmöglich beheben zu lassen. Zum Kirchgang müssen die Glocken nicht ertönen, denn durch die Coronabedingungen finden in der St.Martin-Pfarrkirche keine Gottesdienste statt. FOTO: BERND SCHLIMPEN Foto: TV/Bernd Schlimpen