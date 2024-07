Blühende Hingucker Flower-Power in Daun: Wie die Stadt schöner werden soll

Es tut sich was im Städtchen. Nicht nur, dass endlich ein Haushaltsplan für dieses Jahr steht, der wieder Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Nicht nur, dass einige der in letzter Zeit leer stehenden Ladenlokale neue Mieter fanden. Nun will Daun auch buchstäblich zurück ins blühende Leben. „Einige Gewerbetreibende und auch Kunden haben in Gesprächen darauf aufmerksam gemacht, dass da doch etliche Ecken lieblos wirken“, erinnert sich Stefanie Mayer-Augarde, Vorsitzende des Gewerbe- und Verkehrsvereins (GVV) Daun, an Kritik am optischen Zustand der Einkaufsmeile. „Insbesondere die Blumenkübel und -rabatten machten voller Unkraut und mit verdorrten Stängeln einen Eindruck, als sei da seit Ostern nichts mehr gepflegt worden.“