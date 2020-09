Blut- und Stammzellenspende : Blutspender gesucht

Hillesheim Aufgrund der Urlaubszeit und der Coronapandemie gehen zu wenige Menschen Blut spenden und sich als Stammzellspender registrieren lassen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Stefan-Morsch-Stiftung suchen aus diesen Grund bei ausgewählten Blutspende-Terminen Menschen, die sich auch als Stammzellspender registrieren lassen.

Der nächste Termin ist am Freitag, 18. September in der Grundschule in Hillesheim.