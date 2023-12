Lebensnotwendiger Dienst an der Gesellschaft „Es gibt keine einfachere Möglichkeit, um Leben zu retten“: Feierstunde für Blutspender im Forum Daun

Es gilt, täglich rund eintausend Menschen in Rheinland-Pfalz zu motivieren, damit der Blutspendedienst ausreichend Blutspenden liefern kann. An der Zahl der geladenen Spender, die am ersten Adventssamstag ins Forum Daun zu ihrer Ehrung gekommen waren, lässt sich in der Region (noch) eine relativ große Spendenbereitschaft ablesen. Mit ihrer Bereitwilligkeit, einen halben Liter ihres Blutes regelmäßig abzugeben, tragen die Spender zu einer gesicherten Versorgung mit dem wertvollen Lebenssaft bei, was keine Selbstverständlichkeit ist. Dr. Rafael Hoffmann, erster Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Daun, ehrte deshalb 125 Männer und Frauen in einer Feierstunde, die 25, 50, 75, 100, 125 und 150 Mal ihr Blut gespendet haben.