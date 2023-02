Mit Bildergalerie : Wie Birresborn in der Vulkaneifel BMX-Hauptstandort wurde

Birresborn Aus der Idee, dem BMX-begeisterten Nachwuchs eine Trainingsgelegenheit zu schaffen, ist ein Selbstläufer geworden. In Birresborn, seit einem Jahr Landesstützpunkt des Radsportverbandes RLP, trainieren nun auch die Überflieger auf den kleinen Rädern.

Von Vladimir Nowakowski

Die Halle am Kyllufer hat der Verein „Woodstyle“ mit viel Fleiß und in Eigeninitiative wieder fit gemacht. Vor eineinhalb Jahren hatte die Kyll hier alles geflutet und Tonnen an Schlamm und Unrat hinterlassen, auch der Outdoor-Parcours war nicht mehr zu gebrauchen.

Die Halle mit den selbst gezimmerten Rampen ist heute wieder nutzbar. Auch der Landeskader, bestehend aus den neun besten BMX-Fahrerinnen und Fahrern der Altersklassen unter 13 und unter 16 Jahren, trifft sich hier – allerdings nur zum Pressetermin. „Die Sprünge und Loopings, die bei einem professionellen Wettkampf zu absolvieren sind, können hier nicht trainiert werden. Dazu ist die Decke zu niedrig“, erklärt Guido Clemens, der Vorsitzende des Vereins. Diese Anforderungen erfüllt das im Frühjahr 2022 ebenfalls in Eigenregie und dank der finanziellen Unterstützung von zahlreichen Unternehmen und Privatpersonen erbaute und rund 1300 Quadratmeter große Trainingsareal auf dem ehemaligen Tennisplatz der Gemeinde. Die Anlage ist sogar so gut gelungen, dass nicht nur Sportler aus dem benachbarten Ausland dort ihre Tricks üben – der Parcours ist inzwischen offizieller Landesstützpunkt des Radsportverbandes Rheinland-Pfalz im Bereich BMX-Freestyle.

Viele reisen von weit her nach Birresborn, um im BMX-Park zu trainieren

Damit ist Birresborn der Hauptstandort der spektakulären Sportart in RLP. Die jungen Freestyler kommen teils von weit her, um in der Vulkaneifel zu trainieren: Im Kader der Landesbesten sind neben Fahrern aus Gerolstein, Niederehe, Weinsheim und Birresborn auch Sportlerinnen und Sportler aus Koblenz, Hattingen und Mohrweiler vertreten. Der elfjährige Eloy Sanchez ist mit seinem Vater Christian sogar aus Darmstadt im Süden Hessens angereist. „Weil solch eine Trainingsmöglichkeit bei uns nicht existiert“, erzählt Vater Christian, während Eloy gerade eine Rampe hinauf rast und nach einem gelungenen Salto wieder sicher auf den Rädern landet. Sind 200 Kilometer Anfahrt zu einem Training nicht etwas zu viel Aufwand? „Das ist ein Klacks“, sagt Christian Sanchez. „Wir fahren ja auch zu Wettkämpfen in England, in der Slowakei oder in Frankreich.“ Da ginge auch schon mal der Jahresurlaub drauf, um die talentierten Kids von einem Austragungsort zum nächsten zu befördern.

Einige der Eltern haben sich inzwischen Wohnmobile zugelegt, um wenigstens die Übernachtungskosten zu vermeiden. „Ohne uns geht es halt nicht“, sagen Oliver Gräfen, Jürgen Brugger und Frank Neunkirchen, deren hoffnungsvoller Nachwuchs sich in der Halle an allen möglichen und unmöglichen Stunts versucht und dabei sichtlich Spaß hat. „Aber letztendlich haben wir ja auch was davon“, sagt Sanchez. Man kenne und möge sich – nicht nur die Kinder seien inzwischen ein eingeschworener Haufen. Der BMX-Sport werde selbst in dieser Altersklasse international ausgetragen, berichten auch die anderen Eltern, die nach dem Pressetermin in Birresborn allesamt nach Eindhoven in den Niederlanden zum Wintertraining weiterfahren.

Der BMX-Park Birresborn wird weiter ausgebaut