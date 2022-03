Fliegerbombe : Blindgänger in Oberstadtfeld entschärft

In Oberstadtfeld ist am Mittwoch bei Baggerarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden. Foto: TV/Agentur Siko

Update Oberstadtfeld Erneuter Einsatz für den Kampfmittelräumdienst im Kreis Vulkaneifel: In Oberstadtfeld ist am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

In Oberstadtfeld ist am Mittwochnachmittag bei Baggerarbeiten im Bereich des Neubaugebiets „Mühlscheid bei der Schlack“ eine Fliegerbombe gefunden worden. Der Fundort wurde abgesperrt, die Bombe sollte noch am Mittwochabend entschärft werden. Zuvor mussten Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 300 Metern um den Fundort evakuiert werden.

Der Ort wurde gesperrt, auch die durch Oberstadtfeld führende B 257 war betroffen. Um 18 Uhr begann die Feuerwehr, die Hausbewohner zur zeitweiligen Räumung des Evakuierungsgebietes aufzurufen, was eine Stunde später umgesetzt war. Dann legten die Experten des rheinland-pfälzischen Kampfmittelräumdienstes los. Um 19.19 Uhr meldete die Verbandsgemeindeverwaltung: Bombe erfolgreich entschärft. Die Bewohner von Oberstadtfeld konnten in ihre Wohnungen zurück.

Der Kampfmittelräumdienst hatte in den vergangenen Jahren mehrfach Einsätze im Kreis Vulkaneifel: 2019 in Gerolstein, wo Jugendliche aus den Niederlanden, die in einem Feriendorf Urlaub machten, eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt hatten; 2020 in Hillesheim, wo bei Baggerarbeiten an der Aachener Straße ebenfalls eine Bombe aus amerikanischer Produktion gefunden worden war.