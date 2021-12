Pandemie : „Wir haben fast alle durch“

In Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen in der Vulkaneifel haben die meisten Bewohner den dritten Pieks bereits erhalten. Foto: dpa/Jan Woitas

Gerolstein/Daun Betriebsärzte, mobile Impfteams und Hausärzte boostern in Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen. Die Quote in der Vulkaneifel kann sich blicken lassen: Nur wenige Bewohner müssen wegen einer späten Zweitimpfung noch auf den dritten Pieks warten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vladimir Nowakowski

Mit einer ganz aktuellen Zahl kann Christine Schneider, Leiterin des Maternus Seniorenzentrums in Gerolstein, nicht aufwarten, weiß aber, dass vor genau einer Woche 75 Prozent der 100 Bewohner der Einrichtung bereits ihre Booster-Impfung verabreicht bekommen haben. „Da wir die Maßnahme weitergeführt haben, dürften es heute geschätzt 85 Prozent sein“, berichtet Schneider. Unterstützung habe dabei das Landesimpfzentrum Mainz und ein mobiles Team des Roten Kreuzes geleistet: „Die Termine wurden in Mainz koordiniert, das Team hat inzwischen einen Großteil unserer Senioren geimpft. Das lief alles sehr reibungslos ab“, sagt Christine Schneider. Aber auch Hausärzte seien in der ersten Phase der vierten Welle eine wertvolle Hilfe gewesen. „Sie haben zu Beginn des Herbstes diejenigen geboostert, deren Zweitimpfung bereits fünf Monate zurücklag.“ Rund 15 Prozent der Bewohner seien noch nicht zum dritten Mal geimpft, erklärt die Leiterin der Einrichtung, „weil sie ihre Zweitimpfung erst im August oder September erhalten haben. Bei uns leben aber auch Senioren, die wegen einer Krankheit nicht geimpft werden dürfen“, sagt Schneider.

In der Seniorenresidenz Kylltalblick in Jünkerath hätten Betriebsärzte, aber auch einige Hausärzte der Bewohner für schnelle Booster-Impfungen gesorgt, erzählt Aloysia Schönberger, die Leiterin des Seniorenheims. „Die Impfungen sind schon im Oktober angelaufen. Auch wenn mir jetzt keine aktuelle Zahl vorliegt: Wir haben fast alle durch“, sagt Schönberger. „Außer diejenigen, die wegen Vorerkrankungen nicht geimpft werden dürfen.“ Die Initiative habe das Einrichtungsteam selbst ergriffen. „Wir haben zwar beim Gesundheitsamt des Kreises nachgefragt, ob es mobile Impfteams geben wird, aber darauf keine zufriedenstellende Antwort erhalten.“ Auch wenn es in ganz wenigen Fällen kein Einverständnis zur Impfung von Angehörigen gab – und überdies auch einige Mitarbeiter noch nicht ausreichend geimpft seien: „Wir bleiben von unserer Seite aus gesprächsbereit. Druck auszuüben ist sinnlos“, sagt Aloysia Schönberger. Sie habe Sorge, dass eine generelle Impfpflicht so manche Angestellte des Seniorenzentrums dazu bringen könne, zu kündigen.

Gute Nachrichten zur Drittimpfung aus Daun: „Dreiundneunzig Prozent unserer Schützlinge sind bereits geboostert“, sagt Michael Förster, Leiter des Seniorenheims Regina Protmann mit derzeit rund 50 Bewohnern. „Das haben wir alleine den Hausärzten zu verdanken“, sagt Förster. „Sie haben genau im Blick, zu welchen Terminen die Senioren die dritte Impfung erhalten können und kommen vor Ort, wenn es soweit ist.“ Allen nötigen Zustimmungen von Angehörigen seien, wo es angebracht war, eingeholt worden, teilt Michael Förster mit.