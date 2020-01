Blaulicht : Brand im Wohnzimmer

Meisburg (red) Zu einem Brand in einem Wohnhaus kam es nach Angaben der Polizei Daun am Montag gegen 14.30 Uhr in Meisburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehren aus Meisburg, Wallenborn Weidenbach, Deudesfeld und Daun rückten mit rund 30 Einsatzkräften zu dem brennenden Gebäude aus. In Rackenbach war ein Wohnzimmer in Brand geraten. Die Bewohner des Hauses befanden sich derweil außerhalb der Gefahrenzone.