Baustelle : Brandruine ist weg, Straße wieder befahrbar

Die Brandruine in der Kölner Straße in Hillesheim ist abgerissen, die Straße wieder befahrbar. Foto: TV/Mario Hübner

Hillesheim (mh) Sie ist weg, die Brandruine in der Kölner Straße in Hillesheim: Übrig ist nur noch ein großer Schutthaufen, der derzeit abtransportiert wird. Die Arbeiten waren behördlich gestoppt worden, weil nicht klar war, ob der Abriss sowie die Abtragung und Entsorgung der asbesthaltigen Platten am Haus fachgerecht vonstatten gehen.