Tatort: Bahnhofsstraße Brennende Autos in Gerolstein: Mutmaßlicher Brandstifter in der Psychiatrie

Wie berichtet, wurden am frühen Morgen des 6. Oktober in der Bahnhofsstraße in Gerolstein mehrere Autos in Brand gesetzt – vor einem Mietshaus mit drei Parteien. Eine der Bewohnerinnen, eine 18 Jahre alte Frau, schilderte damals das Geschehene: „Wir hatten alle schreckliche Angst, wir dachten, das ganze Haus steht in Flammen. Wir haben Geräusche gehört, dann eine Explosion, wir haben alle gezittert vor Angst, denn wir wussten ja überhaupt nicht, was los ist.“