Brückenpfeiler in Daun verstärkt : Wasser kann künftig besser abfließen

Daun Hochwasser wird auch weiter in der Eifel ein Thema bleiben. Um besser auf Starkenregenereignisse vorbereitet zu sein, wurde in Daun nun vorgesorgt.

Dramatisch war Anfang Juni 2016 auch eine Situation in Daun: Wassermassen unterspülten dort einen Kran, der an der Brücke in der Gartenstraße stand und drohte umzustürzen. Mit Beton wurde das schwere Gerät gesichert, das Schlimmste konnte verhindert werden. Damit künftig Wassermassen besser ablaufen können, entstehen nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität Gerolstein derzeit an den Brückenpfeilern Schächte, über die das Wasser abgeleitet werden kann.