Vereine : Jahrzehntelang gemeinsam gesungen: Jetzt werden zwei Brüder für ihr Engagement im Bongarder Chor geehrt

Der gleiche Beruf, die gleichen Passionen: die Müsseler-Brüder aus Bongard in der Verbandsgemeinde Kelberg, Franz-Josef (links) und Erwin (rechts). Foto: Brigitte Bettscheider

Bongard Nicht genug, dass die Franz-Josef und Erwin Müsseler einst den Malerbetrieb ihres Vaters weiterführten: Sie wurden ebenso wie er Mitglied der Chorgemeinschaft Bongard. Und sind es bis heute, seit 70 Jahren der eine, seit 60 Jahren der andere.

Wer in den Zeiten, als Franz Müsseler und später seine Söhne Franz-Josef (82) und Erwin (75) im Berufsleben standen, sie als Anstreicher im Haus hatte, der weiß, dass es dann auch musikalisch zuging. „Wir waren bekannt dafür, dass wir bei der Arbeit gesungen haben“, erzählt Franz-Josef Müsseler. Und lacht: „Das war dann eine doppelte Freude.“

Dass bei Müsselers auch beim Malen und Anstreichen gesungen wurde, kam nicht von ungefähr. Vater Franz Müsseler war Zeit seines Erwachsenenlebens – bis auf die letzten Monate vor seinem Tod im Jahr 1998, so erinnern sich die Söhne – Aktiver im Bongarder Kirchenchor und in der daraus entstandenen Chorgemeinschaft (siehe Info). Von 1954 bis 1986 war er auch Vorsitzender. Und da es in ihrer Kindheit und Jugend weder Fernsehen noch Fußball gegeben habe, sei die Teilnahme an den Proben und Auftritten des Chores eine willkommene Abwechslung gewesen, erzählen die Müsseler-Brüder.

Info Drei Chöre, eine Dirigentin Die Chorgemeinschaft Bongard ist 1971 aus dem 1908 gegründeten Kirchenchor hervorgegangen und hat aktuell 34 Aktive. Außerdem stehen der Junge Chor InTakt mit 18 Aktiven sowie der Kinderchor Bongard/Bodenbach mit 21 Aktiven in der Trägerschaft der Chorgemeinschaft. Dirigentin aller drei Chöre ist seit 1996 Silvia Maria Groß (Quiddelbach). Ihre Vorgänger seit der Wiederaufnahme des Gesangs in der Nachkriegszeit waren Adolf Neumann, Walter Bell und Josef Daniels. Die Vorsitzenden in diesem Zeitraum waren Franz Müsseler, Herbert Rollmann, Peter Knechtges und Ina Martinuci. Seit 2020 übt Erwin Borsch dieses Amt aus. Mit ihm im Vorstand sind Christiane Maier als stellvertretende Vorsitzende, Günther Ternes als Kassenwart, Julia Hilger als Schriftführerin, Andrea Koch als Betreuerin des Jungen Chores, Marina Koch-Fidelak als Betreuerin des Kinderchores sowie Daniela Hoffmann und Sabine Schüler als Beisitzerinnen.

Franz-Josef Müsseler trat 1951 dem damaligen Kirchenchor als Zwölfjähriger bei und sang mit den Mädchen und Frauen in der Stimmlage Alt, bis ihn der eigene Stimmbruch in den Bass beförderte. Erwin Müsseler war 15, als er 1961 Mitglied des Chores wurde. „Freiwillig“, betonen beide, räumen aber ein: „Unser Vater hat sich doch sehr darüber gefreut.“

Apropos Fußball. Den spielten die beiden Brüder später Jahrzehnte lang mit der gleichen Leidenschaft, wie sie den Chorgesang ausübten. Noch mehr Gemeinsamkeiten gefällig? Beide sind vierfache Väter.

Nach nunmehr 70 beziehungsweise 60 Jahren ununterbrochener Mitgliedschaft in einem Chor resümieren die Brüder: „Die wöchentlichen Proben in der Schule und neuerdings im Bürgerhaus, die Auftritte bei eigenen oder anderen Musikfesten, die Ausflüge und Vereinsfeiern, die Mitwirkung an Festgottesdiensten, die Ständchen bei runden Geburtstagen und Ehejubiläen gehören einfach zu unserem Leben. Wir möchten nichts davon missen.“ Das sei ihnen besonders in der corona­bedingten Zwangspause bewusst geworden, erklären sie. Da hätten ihnen die Gesellschaft und die Gemeinschaft mit den anderen Sängern sehr gefehlt.

Und dann gibt es ja noch einen Grund, warum es so schön ist, in der Chorgemeinschaft Bongard zu singen. „Wir haben mit Silvia Maria Groß eine ganz besonders motivierende Dirigentin“, verrät Erwin Müsseler. „Sie ist unsere Vortänzerin“, sagt sein Bruder Franz-Josef. Und ergänzt: „Schon allein deswegen denken wir nicht ans Aufhören.“