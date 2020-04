Literatur : Benediktinermönch aus Maria Laach stellt Buch vor

Maria Laach (red) Der Sankt Michaelsbund und der Borromäusverein haben das Buch „Gott macht unruhig“ des Laacher Benediktiners Pater Philipp Meyer für Mai 2020 zum „Buch des Monats“ gewählt.

„Mit dem Titel seines Buches bezieht sich Meyer auf das berühmte Zitat des Heiligen Augustinus, nach dem unser Herz unruhig ist, bis es Ruhe findet in Gott. Aber müsste dann ein Mönch und Priester nicht viel mehr Ruhe in Gott gefunden haben? Doch ganz so leicht ist es eben mit dem Glauben auch nicht immer, und deshalb spricht der Autor im Untertitel auch ganz ehrlich von der ,Dynamik‘ seines Glaubens“, schreibt der Lektor des Michaelsbundes, Thomas Steinherr.