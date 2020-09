Corona-Absage : Buchausstellung in Üxheim fällt aus

Üxheim Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Team der Katholischen Bücherei Üxheim beschlossen, die diesjährige Buchausstellung abzusagen. In den nächsten Wochen wird der Prospekt „Buchspiegel“ stattdessen an die Haushalte verteilen sowie in der Bücherei ausgelegt.

Bestellwünsche können dann zu den Öffnungszeiten der Bücherei dort abgegeben werden. Für Bücher und andere Medien, die über die Bücherei beim Borromäusverein erworben werden, erhält die Einrichtungen einen Bonus für die Anschaffung neuer Verleih-Medien. Durch die Absage der Buchausstellung entfallene Einnahmen – unter anderem geht sonst der Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs an die Bücherei – müssen über Spenden ausgeglichen werden. Sie können an das Konto mit der IBAN DE97586601010005016503 überwiesen werden.