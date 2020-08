Daun/Mainz : Bürgerbeauftragte besucht Daun

Daun/Mainz ( Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und Beauftragte für die Landespolizei, Barbara Schleicher-Rothmund, bietet am Donnerstag, 1. Oktober, in der Kreisverwaltung Daun wieder einen Sprechtag an.

Weil die Corona-Schutzmaßnahmen weiter eingehalten werden müssen, sind Anmeldungen für die Sprechstunde obligatorisch. Schleicher-Rothmund wird mit ihrem Team alle Gäste zum Umgang mit der Verwaltung beraten und ist als Beauftragte für die Landespolizei zudem erste Ansprechpartnerin für alle Beschwerden die mit Problemen mit der Polizei in Rheinland-Pfalz zu tun haben. Auch Polizeibeamte haben dann die Möglichkeit mit ihr über Eingaben im Zusammenhang ihrer Tätigkeit direkt und ohne Einhaltung des Dienstwegs zu sprechen.