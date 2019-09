Sprechstunde : Bürgerbeauftragte kommt nach Daun

Daun (red) Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Barbara Schleicher-Rothmund, bietet am Donnerstag, 19. September, einen Sprechtag in der Kreisverwaltung Vulkaneifel in Daun an.

