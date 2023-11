Damit niemandem etwas passiert Fahrsicherheitstraining auf dem Nürburgring für Ehrenamtler? - Das haben Bürgerbus-Fahrer erlebt

Daun/Nürburg · Einmalig in der fast 30-jährigen Geschichte des Fahrsicherheitszentrums (FSZ) am Nürburgring: Ehrenamtliche Bürgerbusfahrer aus Daun haben dort ein Fahrsicherheitstraining absolviert. Wie das ablief und was es bringt.

20.11.2023 , 06:42 Uhr

Ein wichtiger Aspekt von sicherem Fahren ist die richtige Sitztechnik. Instruktor Klaus Holzem (vorne) demonstriert sie den Bürgerbusfahrern. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

„Nein, noch kein Fleißkärtchen“, sagt Klaus Holzem über das Funkgerät den Fahrern der beiden Kleinbusse nach dem ersten Versuch, auf der Trainingsstrecke bei Tempo 50 eine Vollbremsung hinzukriegen. Und erklärt: „Ihr habt zu schwach gebremst. Aber das geht 94 Prozent der Fahrer beim ersten Mal so.“