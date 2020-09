Soziales : Bürgerdienst spendet an Förderverein

Bürgerdienst spendet an Förderverein

Mürlenbach/Vallendar (red) Das RadTeam Nestwärme hat eine Spende des Mürlenbacher Vereins Bürgerdienst erhalten. Als Förder­verein steht es vor besonderen Herausforderungen, weil viele Benefiz­veranstaltungen abgesagt wurden.

„Aber wir geben unser Bestes“, sagt die Vorsitzende Ruth Heinen. Das nächste Exklusiv-Benefizkonzert ist am Samstag, 26. September, 20 Uhr, in der Orangerie des Nells Park Hotels in Trier. Django Reinhardt tritt mit seinem neuen Programm „Zurück zum Swing“ auf. Es gibt nur 100 Sitzplätze, die über Ticket Regional reserviert werden können.