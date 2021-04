Forderung eines Bürgerentscheids : Bürgerinitiative sammelt 3775 Unterschriften für den Austritt der Vulkaneifel aus dem A.R.T.

Daun Die Initiative "Mehr Bürgerwille" hat am Dienstag ihre Unterschriftensammlung beendet und das Ergebnis Landrätin Julia Gieseking überreicht.

(now) Das Bürgerbegehren „Vorsicht Kostenfalle - raus aus der A.R.T“ habe trotz Corona seit Oktober 2020 eine beachtliche Anzahl an Unterschriften zusammenbekommen, die den Willen der Bürger bekundeten, aus dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier auszusteigen, sagt Karl Hüppeler, Sprecher der Initiative. „Es sind insgesamt 800 Stimmen mehr, als benötigt, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen.“ Nachdem die Initiative bereits im Vorjahr rund 11 000 Unterschriften für den Erhalt der Biotonne und damit für die Rückkehr des Holsystems gesammelt hatte, geht es in der aktuellen Umfrage ums Ganze: „Der Zweckverband schafft es auch im siebten Jahr eines bestehenden Kreislaufwirtschaftsgesetzes nicht, eine gesetzeskonforme Mülltrennung für Bioabfall zu ermöglichen“, heißt es in einem Schreiben der Initiative an die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord. „Wir haben inzwischen Anzeige wegen Nötigung gegen die A.R.T. erstattet“, sagt Karl Hüppeler. „Für das Versagen des Zweckverbandes müsste eigentlich längst der Entsorgungsauftrag entzogen sein.“