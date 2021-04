Abfall : Unterschriften in Sachen Müll

Daun Die Initiative „Mehr Bürgerwille“, vertreten durch Karl Hüppeler aus Esch, wird am heutigen Dienstag ihre Unterschriften des Bürgerbegehrens „Vorsicht Kostenfalle – raus aus dem A.R.T“ in der Kreisverwaltung in Daun übergeben.

Mit Blick auf die Infektionslage und zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wird der Termin nur im kleinen Rahmen ermöglicht. Zur offiziellen Dokumentation wird aber ein Fototermin vor der Kreisverwaltung stattfinden.