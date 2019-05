Ressourcen : Bürgerinitiative und Naturschützer üben heftige Kritik

Daun Den auf dem Tisch liegenden Vorschlag zum künftigen Gesteinsabbau in der Vulkaneifel nennt Resi Schmitz, Sprecherin der Bürgerinitiative Eifelvulkane, eine „Mogelpackung“: Erstens werde zwar davon gesprochen, dass es keine neuen Gruben geben soll.

Fakt ist laut Schmitz aber, dass an gut zehn Stellen Erweiterungen geplant sind, „die Neuaufschlüssen gleichkommen“ – wie am Weinberg Nord (Kalk) in Berndorf, in Dockweiler (Eselsberg), in Hillesheim (drei Gruben werden eins) und an sieben weiteren Standorten. Zweitens wird scharf kritisiert, dass im Vorschlag 600 Hektar „Vorsorgende Vorbehalts- und Vorrangflächen“ vemerkt sind, die aber in der Bilanz für künftige Abbaugebiete nicht auftauchen. Daher fordert die IG: „Um wirklichen Schutz zu bekommen, müssen sie als Ausschlussgebiete deklariert werden.“ Ansonsten drohe eventuell in fünf bis zehn Jahren auch dort der Abbau. Schmitz sagt: „Mit diesem Konzept wird unsere Zukunft – und auch die unserer Kinder – verkauft. Das darf nicht sein.“